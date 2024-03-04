800 درهم مخالفة الانشغال بالهاتف أثناء قيادة المركبة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات وأنشطة أسبوع المرور الخليجي الموحد السادس والثلاثين لعام 2024، تحت شعار «قيادة من دون هاتف».

وقال المقدم راشد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن المادة رقم 32 من قانون السير والمرور، تنص على أن الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، تكون غرامتها 800 درهم وأربع نقاط مرورية، مطالباً من الجميع تفادي العقوبات والغرامات المرورية، لتعزيز الأمن والسلامة.

وأضاف: أن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد، تهدف إلى توعية أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم الانشغال بغير الطريق كالانشغال بالهاتف المتحرك وتطبيقاته أثناء القيادة، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية.

وحذر نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان من خطورة الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، سواء كان بهدف الاتصال أو الكتابة النصية أو أي غرض آخر كالتصفح أو مشاهدة الفيديوهات أو التقاط الصور، والتي بمجملها تمثل سلوكيات خاطئة تشغل سائق المركبة عن الطريق.