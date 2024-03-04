توعية بالمعايير الأمنية وآلية التحميل وتفريغ المخازن بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلنت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة عن عدد من إجراءات الأمن والسلامة التي يجب الالتزام بها أثناء عملية التحميل والتفريغ والتخزين، وذلك لأصحاب المنشآت والجمهور، والتي عليهم التقيد بها خلال عملهم في هذا المجال من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأعلنت الهيئة عن ضرورة عدم تحميل أي مركبة بما يتجاوز سعتها المقدرة أو التجاوز عن الحد القانوني للوزن الإجمالي لتلك المركبة، كما لابد من فحص أرضية المركبات للتأكد من خلوها من الأشياء غير الثابتة، فضلاً عن تأمين الأحمال وترتيبها بشكل ملائم بحيث تكون آمنة للنقل والتفريغ.

وأكدت الهيئة ضرورة فحص المركبة والأحمال قبل فك أي من الحبال التي يتم ربطها بها للتأكد من عدم سقوط المواد أو البضائع بسبب الأحمال، بالإضافة إلى أهمية وضع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص من السقوط عند التحميل والتفريغ.

كما نوهت هيئة الأمن والسلامة وأشارت بضرورة اتباع قوانين وإرشادات حركة المرور في المخازن التي أعلنت عنها.