«شرطة دبي» تشارك في أسبوع الابتكار بالمدارس الأهلية

دبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم وبالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية، في تنظيم فعاليات وأنشطة للطلبة في الدورة السابعة لأسبوع الابتكار في المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية بدبي.

وشهد انطلاق الدورة، الدكتور عارف الشيخ، رئيس مجلس أمناء المدارس الأهلية الخيرية، والدكتور ماهر حطاب المدير العام للمدارس، وبسام الحلو المدير الإداري لمجموعة جمعة الماجد، وريم حسين مديرة المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية ومجلس الآباء والأمهات.

وتأتي مشاركة مجلس تمكين أصحاب الهمم في الفعاليات، بهدف تحقيق أمنيات الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية في المشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، والتي تختص بالمبادرات الحكومية التنموية الهادفة.

واستعرض جميع طلبة المدرسة أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم الريادية والتي تمثل نتاج تعلم الطلبة، إلى جانب استعراض إبداعات الموهوبين وأصحاب الهمم، الذين عبروا عن مهاراتهم وقدراتهم المتميزة في إيجاد حلول لتحديات عالمية مثل الاحتباس الحراري والتغير المناخي والأمن الغذائي، وغيرها.