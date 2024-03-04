الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تشارك في أسبوع الابتكار بالمدارس الأهلية

«شرطة دبي» تشارك في أسبوع الابتكار بالمدارس الأهلية
5 مارس 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: محمد بن راشد قدوتنا بالعمل الإنساني
حمدان بن محمد: «الألعاب الحكومية» تجسّد إصرار دبي على التميز

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم وبالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية، في تنظيم فعاليات وأنشطة للطلبة في الدورة السابعة لأسبوع الابتكار في المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية بدبي.
وشهد انطلاق الدورة، الدكتور عارف الشيخ، رئيس مجلس أمناء المدارس الأهلية الخيرية، والدكتور ماهر حطاب المدير العام للمدارس، وبسام الحلو المدير الإداري لمجموعة جمعة الماجد، وريم حسين مديرة المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية ومجلس الآباء والأمهات.
وتأتي مشاركة مجلس تمكين أصحاب الهمم في الفعاليات، بهدف تحقيق أمنيات الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية في المشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، والتي تختص بالمبادرات الحكومية التنموية الهادفة.
واستعرض جميع طلبة المدرسة أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم الريادية والتي تمثل نتاج تعلم الطلبة، إلى جانب استعراض إبداعات الموهوبين وأصحاب الهمم، الذين عبروا عن مهاراتهم وقدراتهم المتميزة في إيجاد حلول لتحديات عالمية مثل الاحتباس الحراري والتغير المناخي والأمن الغذائي، وغيرها.

شرطة دبي
دبي
أصحاب الهمم
المدارس الأهلية الخيرية
آخر الأخبار
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن»
6 مارس 2024
سفينة شحن ترسو في ميناء عدن بعد تعرضها لهجوم حوثي (رويترز)
الأخبار العالمية
أضرار بسفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن
6 مارس 2024
نجيب ميقاتي (إرشيفية)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان
6 مارس 2024
هيمنة التيارات اليمينية بالبرلمان الأوروبي ستؤثر على سياسة التكتل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دراسة: تزايد حظوظ القوى اليمينية بالانتخابات الأوروبية
6 مارس 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر يناير
6 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©