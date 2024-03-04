جامعة الإمارات تنظم الملتقى الخامس للميدان التربوي

العين (الاتحاد)

نظّمت كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات ملتقى الميدان التربوي في دورته الخامسة، والذي استضافته مدرسة الجاهلي في مدينة العين تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة في التعليم»، بحضور الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، والدكتورة رابعة السميطي، الوكيل المساعد لقطاع التراخيص والجودة في وزارة التربية، والدكتورة منى الجناحي، وكيل كلية التربية بجامعة الإمارات، ورحمة الربيعي، مدير مجلس منطقة العين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية ومديري المدارس والمعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الحكومية والخاصة.

وأشار الدكتور أحمد مراد، خلال كلمته الافتتاحية، إلى أن الملتقى يأتي لإثراء المجتمع بالقيم التربوية والاتجاهات الحديثة في التعليم، التي تواكب التطور المعاصر لمخرجات العملية التربوية.

من جانبها قدمت الدكتورة رابعة السميطي ورقة عمل تضمّنت رؤية استراتيجية حول المسار الوظيفي للمعلم ، أكدت من خلالها وجود 18 منهجاً تعليمياً مما يؤكد التنوع الثقافي والتعليمي في الدولة، حيث تضم المدارس 204 جنسيات بين أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة، مؤكدة حرص الوزارة على تحسين قوى العمل الوطنية لسد الفجوات الحاصلة في عدد المعلمين، في ظل ازدياد عدد الطلبة». وشهد الملتقى تنظيم عدد من ورش العمل، حول الآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي في التعليم، قيادة التعليم والتعلم، الذكاء العاطفي للمعلم، وأدوار المعلمين المساعدين في التربية الخاصة «رؤية بحثية».