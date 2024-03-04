انطلاق «تريندز الدولي للتعليم» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر «تريندز الدولي للتعليم»، تحت عنوان: «التعليم والهوية في العصر الرقمي.. استراتيجيات مقترحة للمحافظة على الهوية وتشكيل سلوكيات النشء»، غداً عند الـ 10 صباحاً، في مقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات بأبوظبي.

وتواكب النسخة الثانية من المؤتمر، الذي ينظمه «تريندز»، بالشراكة والتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، فعاليات الشهر الوطني للقراءة، إذ تستعرض جلساته أهمية التعليم والقراءة في تشكيل الهوية الوطنية للمجتمعات، من خلال جلستين رئيسيتين، تناقش الأولى موضوع «التعليم والهوية في عالم متغير.. تحديات ومخاطر»، وتتمحور الثانية حول «التعليم والهوية في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية».

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن النسخة الثانية من مؤتمر «تريندز الدولي للتعليم»، تواكب فعاليات الشهر الوطني للقراءة، الذي يمتد طوال مارس الجاري، ويعد أحد أبرز الأحداث العلمية والثقافية والتعليمية التي تترجم الاستراتيجية الوطنية للقراءة، الهادفة لترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، موضحاً أن القراءة تنمي مهارات وقدرات النشء وتعزز ارتباطهم بلغة الضاد، وتعضد ثقافتهم وهويتهم الوطنية والمجتمعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، أن التحدي الرئيسي في العصر الرقمي هو كيفية توجيه الشباب والنشء لتحقيق توازن صحي بين الاستفادة من التكنولوجيا، والحفاظ على هويتهم الشخصية وتنمية مهاراتهم العقلية، وهو ما تتمحور حوله جلسات مؤتمر «تريندز الدولي للتعليم»، مبيناً أنه من خلال تعزيز ثقافة التعلم والتطوير الشخصي والهوية والقراءة يمكن للمجتمع أن يساهم بشكل فعال في بناء جيل قادر على التفاعل بشكل إيجابي مع التطور التكنولوجي، ويساهم في تطوير المجتمع بشكل عام.