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علوم الدار

تعاون بين «مدارس الإمارات الوطنية» و«روتشستر الأميركية للتكنولوجيا»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
5 مارس 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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وقعت مدارس الإمارات الوطنية وجامعة روتشستر الأميركية للتكنولوجيا في دبي مذكرة تفاهم كجزء من برنامج الشراكة في استقطاب الطلبة المتميزين إلى الجامعة، والتي تهدف إلى ترسيخ العلاقة بين جامعة روتشستر الأميركية للتكنولوجيا في دبي ومدارس الإمارات الوطنية وتعزيز الفرص التعليمية لطلابها وموظفيها وأعضاء الهيئة التدريسية عند الانضمام إلى الجامعة في جميع برامج الدراسات العليا والدراسات الجامعية الأساسية.
وشملت الاتفاقية نطاق التعاون بين الطرفين تبادل الخبرات الأكاديمية والبرامج التعليمية المبتكرة، وكذلك تطوير برامج تدريبية تعزز مهارات الطلاب والمعلمين وتجهيزهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
تُسلط الاتفاقية الضوء على العديد من مجالات التعاون بين المؤسستين، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية والبرامج التعليمية المبتكرة، وكذلك تطوير برامج تدريبية تعزز مهارات الطلاب والمعلمين وتجهيزهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتقديم المنح الدراسية للطلاب المستحقين والمختارين من قبل المدارس وإتاحة الفرصة للطلاب والمعلمين للمشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة الأكاديمية والرياضية التي تُقام في الجامعة، وغيرها. 
تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي والدكتور شاون لي ديلي المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية.

مدارس الإمارات الوطنية
جامعة روتشستر
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