«تعليم»: أولوية التسجيل في المدرسة الإماراتية للطلبة «أصحاب الهمم»

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراءات تسجيل الطلبة من فئة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025.

وأفادت المؤسسة بأن الأولوية في خدمة التسجيل في المدرسة الإماراتية تكون للطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة، على أن يتم تشخيص الطالب من أصحاب الهمم، في مراكز التعليم الدامج أي «مراكز دعم التربية الخاصة»، لتحديد احتياجاته والبرامج والبدائل التربوية المناسبة لقدراته. وأشارت «تعليم» إلى أن الطلبة أصحاب الهمم يسجلون حسب الفئة العمرية المعتمدة ويستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب دراسة حالة من قبل فريق التعليم الدامج. ولا يتم تسجيل الطالب بشكل نهائي في المدرسة ضمن برنامج التعليم الدامج، إلا بعد اعتماد فريق التقييم والتشخيص في المراكز، على أن يتم إرسال تقرير شامل بجميع مرفقاته إلى المدرسة فقط، مع تحديد خدمات التعليم الدامج للطالب بعد أن تقوم المدرسة بإبلاغ ولي الأمر. ويتم تسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات من أصحاب الهمم من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي (حسب الفئات المعتمدة)، وتتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطالب في المدرسة حسب ما ورد في آليات التسجيل ومن خلال الخدمة يمكن لولي الأمر حجز موعد التشخيص الأنسب.

من جهة ثانية، أعلنت المؤسسة عن سياسة وضوابط سداد الرسوم وآليات التحصيل من الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025. واعتمدت طريقتين لسداد الرسوم البالغة 6000 درهم، الأولى سداد كامل الرسوم قبل بداية العام الدراسي، أو السداد بالدفعات، على أن تكون الدفعة الأولى والثانية بقيمة 3000، أو 2000 درهم بداية كل فصل دراسي.

ووضعت المؤسسة خيارات عدة لتسديد الدفعات، منها الدفع الإلكتروني عن طريق الخدمة الفورية على موقع المؤسسة، والتي تتيح لولي الأمر خيارات دفع متعددة، من بينها البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية والتحويل المباشر.

ووضعت المؤسسة خمسة اشتراطات عامة، هي التعهّد بسداد كل الرسوم في الموعد المحدد، ويحق للمدرسة إنذار ولي الأمر خطياً 3 مرات كحد أقصى، وفي حال عدم الالتزام بتسديد الرسوم في الوقت المحدد، يحق للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب مع نهاية العام الدراسي، وعدم إصدار شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم المدرسية. ولا يسمح بترفيع الطالب إلى السنة الدراسية التالية في حال عدم الالتزام بسداد الرسوم المستحقة، مع مراعاة أن الرسوم الدراسية المدفوعة غير قابلة للاسترداد.