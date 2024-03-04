«طب الحالات الحرجة» يختتم أعماله بدبي

دبي (الاتحاد)

اختتم اللقاء الدولي الثالث للابتكار والإنتان، أمس، أعماله بدبي والذي حمل اسم «تكنوسيبسيس» (Tecnosepsis)، وأُقيم تحت رعاية مجموعة برايم للرعاية الطبية على مدار يومين، بحضور نخبة من خبراء الرعاية الصحية من أنحاء العالم كافة، بالإضافة إلى مجموعة من أكفأ الأطباء في دولة الإمارات من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الدكتور عادل السيسي، رئيس المؤتمر واستشاري طب الحالات الحرجة، ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى برايم: «جاء اختيارنا لدولة الإمارات لتنظيم هذا المؤتمر انطلاقاً من ريادتها في هذا المجال، وسعياً لجمع الخبراء من مختلف دول العالم بدبي لدعم الدول الأقل تقدماً في هذا المضمار وتمكينها من التعلم من تجربة الإمارات».