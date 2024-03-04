دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مختبر ابتكار لتصميم الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية في «مكتبة محمد بن راشد» بدبي، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز جودة الحياة الصحية من خلال إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً.

ويهدف الإطار الوطني إلى تجسيد رؤى واستراتيجيات الدولة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة للوصول بالمجتمع، ليكون الأسعد والأكثر صحة عالمياً، وبناء وترسيخ شراكات مؤثرة بين القطاعات المختلفة، وتعزيز الابتكار في مجال جودة الحياة الصحية، إلى جانب تعزيز تنافسية، وريادة الدولة في هذا المجال، واستهداف فئات المجتمع ذات الأولوية، وفق محددات الصحة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ووضع آلية للتمكن من تقييم وتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة.

ويأتي تصميم الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية، بعد الإنجاز المتميز الذي حققته مؤخراً دولة الإمارات عندما اعتمدت جمعية الصحة العالمية لأول مرة في تاريخها مشروع القرار الذي تقدمت به الدولة عن جودة الحياة الصحية، حيث نال تقدير واهتمام جميع الخبراء والوفود المشاركة في اجتماع الجمعية من جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية، مثمنين المكانة الريادية للدولة في هذا المجال ودورها المهم في وضع إطار عالمي لجودة الحياة الصحية.

وشارك في المختبر الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، وممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية.

أجندة المختبر

شهد المختبر جلسات تناولت دور مختبرات الابتكار في تحقيق توجهات دولة الإمارات لتحقيق جودة الحياة الصحية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وأفكار من الإطار العالمي ومن الجهود الإقليمية لتحقيق جودة الحياة الصحية، ونتائج تحليل الوضع الراهن. إلى جانب جلسات عصف ذهني، ركزت على حزمة من المبادرات التي تعزز رؤية الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية ومحاوره وأهدافه الرئيسة، وذلك بناء على أفضل الممارسات والأدلة العلمية المتبعة على المستوى العالمي، بما يسهم بتعزيز جودة الحياة الصحية في المجتمع، كما تناول المختبر الأولويات التي تعالج التحديات الحالية لصحة أفراد المجتمع، والآليات التي تضمن تنفيذ توجهات الإطار الوطني.

منظومة رائدة

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: «تُجسّد مبادرة تصميم الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية توجيهات قيادتنا الحكيمة التي تضع جودة حياة جميع أفراد المجتمع، بما فيها جودة الحياة الصحية، في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، بما يعزز من دور ومكانة الدولة لتكون الأسعد والأكثر صحة على المستوى العالمي».

بدورها، أوضحت الدكتورة عائشة مصبح المهيري، مدير مكتب جودة الحياة والتنمية المستدامة في الوزارة، أن جودة الحياة الصحية هي مكون جوهري لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، وأن من أهداف الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية ترسيخ الدور الريادي للدولة في هذا المجال.

جلسات

أشارت الدكتورة عائشة إلى أن المختبر شمل جلسات خاصة للعصف الذهني لتعزيز جودة الحياة الصحية للمرأة والطفل وكبار المواطنين والشباب وأصحاب الهمم .

وثمن المشاركون في المختبر والخبراء من منظمة الصحة العالمية نهج وزارة الصحة ووقاية المجتمع وآلياتها للارتقاء بجودة الحياة الصحية، وحرصها على تحقيق صحة ورفاهية جميع السكان.