«شرطة أبوظبي» تشارك في حملة «مدينتي مستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت «شرطة أبوظبي» في حملة تنظيف البر بـ«منطقة النباغ» في مدينة العين، والتي نظمتها مجموعة تدوير بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تحت شعار «مدينتي مستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

ووزعت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين كتيبات تتضمن إرشادات توعية مرورية، إلى جانب التعاون مع الشركاء في تنظيف البر بمنطقة النباغ، وترسيخ ثقافة التطوع لدى شرائح المجتمع كافة، وأسهمت دورية السعادة بنشر الإيجابية بين المشاركين والجمهور العام بعدم قيادة المركبات في المناطق الرملية حتى لا تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أهمية تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية في مجتمعنا من خلال المشاركة في مختلف المبادرات والبرامج الهادفة لتحقيق بيئة مستدامة نظيفة وآمنة.

وحث سائقي المركبات على الالتزام وتنبيه الركاب معهم بإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها، ومراعاة السلامة البيئية والصحة العامة والمشاركة في تعزيز السلوكيات الإيجابية، والتعاون مع الجهات المختصة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة.