«ستيفي العالمية» تكرم الفائزين في دورتها الخامسة

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهدت إمارة رأس الخيمة بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان، حفلاً كبيراً لتكريم الفائزين بجوائزستيفي، لدورتها الخامسة 2024 برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، حيث تم توزيع 446 جائزة على الفائزين بها من 18 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان نصيب دولة الإمارات وحدها 218 جائزة، منها 56 ذهبية و162 ما بين برونزية وفضية، وسط حضور مميز لكبار الشخصيات الحكومية، ومشاركين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة من أبرز الرؤساء التنفيذيين ومديري مؤسسات وشركات عالمية، وكان أول المكرمين بالحفل سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد بالمملكة العربية السعودية، والتي حصدت جائزة ستيفي الذهبية للابتكار على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشروعها الابداعي «ريشة طيف».

كما جاء من ضمن المكرمين الفائزين بالجائزة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مجموعة تيكوم، جمارك أبوظبي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، النيابة العامة بدبي، مجلسي أبوظبي الرياضي، هيئة الطرق والمواصلات دبي، مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بلدية منطقة الظفرة أبوظبي، المنطقة الحرة بدبي، دي أتش إكسبريس، ودائرة الأراضي والأملاك دبي، شركة سيراميك رأس الخيمة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وأشار سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، على أن هذه الجائزة وهذا التكريم نتيجة لاستراتيجية عمل ممنهجة لإحداث الأثر الفارق في حياة الآلاف من ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة، مشيراً إلى أن مشروع «ريشة طيف» من شأنه أن يخلق حالة توعوية مجتمعية كبرى في مدى مستويات الإبداع والمواهب التي يملكها ذوو التوحد، ومؤكداً أن الجائزة تُعد منجزاً جديداً يُرصد في رحلتنا نحو التمكين والتنمية والتطوير لقطاع التوحد بالمملكة.

فيما هنأ حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، الفائزين بجائزة ستيفي العالمية، مؤكداً أن هذا الفوز يُعد ثمرة جهد بذله المرشحون للجائزة، فاستحقوا عنه الفوز والتكريم، لافتاً إلى أن استضافة إمارة رأس الخيمة للجائزة، ودعم القيادة الرشيدة لها، ورعاية غرفة تجارة رأس الخيمة للجائزة على مدار دوراتها السابقة، كانت لها أبلغ الأثر ولعبت دوراً كبيراً في النجاحات التي حققتها الجائزة.

من جهته، أكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن جائزة ستيفي تهدف إلى تشجيع ثقافة التميز.