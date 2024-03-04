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علوم الدار

إطلاق «تمكين إدارات الموارد البشرية» في دبي

إطلاق «تمكين إدارات الموارد البشرية» في دبي
5 مارس 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق مشروع «تمكين إدارات الموارد البشرية» وهو أحد أبرز مشروعاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وتطوير منهجيات تمكين وتطوير الكوادر البشرية بما يسهم في الارتقاء بجودة وتميُّز منظومة العمل المؤسسي.
يتبنى المشروع التحول الاستراتيجي في قطاع الموارد البشرية وتعزيز أداورهم من خلال عدد من الأهداف الطَموحة.
ويشمل نطاق المشروع إدارات الموارد البشرية في أكثر من 40 جهة حكومية، يشارك في مرحلة التقييم 543 من كوادر إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

الموارد البشرية
دبي
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