إطلاق «تمكين إدارات الموارد البشرية» في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق مشروع «تمكين إدارات الموارد البشرية» وهو أحد أبرز مشروعاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وتطوير منهجيات تمكين وتطوير الكوادر البشرية بما يسهم في الارتقاء بجودة وتميُّز منظومة العمل المؤسسي.

يتبنى المشروع التحول الاستراتيجي في قطاع الموارد البشرية وتعزيز أداورهم من خلال عدد من الأهداف الطَموحة.

ويشمل نطاق المشروع إدارات الموارد البشرية في أكثر من 40 جهة حكومية، يشارك في مرحلة التقييم 543 من كوادر إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.