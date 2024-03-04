«معاً نزدهر» في أكاديمية ربدان

أبوظبي (وام)

أطلقت أكاديمية ربدان مبادرة «معاً نزدَهِر»، ضمن خطة استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز المُشاركة المُجتمعيّة للأكاديمية ومساهمتها الفاعلة في تنمية وتطوير المجتمع.

وتتضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية (2024) لأكاديمية ربدان العديد من المحاور المُهِمَّة ذات التأثير المُباشر على الفرد والمُجتمع والأمن، منها على سبيل المثال لا الحصر، التعليم، والأمن، والسلامة، والرعاية المجتمعية، وصحة وعافية المجتمع، وتشجيع ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الثقافة والسياحة، والمحافظة على البيئة، وغيرها.

وأكد حسن محمد المرزوقي، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في أكاديمية ربدان، على ما تعكِسه هذه المبادرة من نموذجٍ فريدٍ واستثنائيّ من خلال دمج مجالات الأكاديمية المُتخصصة في السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، للإسهام في تعزيز الأمن المجتمعي.

وأشار إلى أن الأكاديمية تنظر إلى منظومة الأمن المجتمعي باعتبارها مفهوماً يُجسِّد رؤية الأمن الشامل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ولا بُدَّ أن يكون لمؤسسات المجتمع دوراً رئيسياً في تحقيق هذه الرؤية، ومن هنا أطلقت هذه المُبادرة للإسهام بشكلٍ مباشر في دعم وترسيخ هذا المفهوم الاستراتيجي والمُهم.

وستعمل أكاديمية ربدان هذا العام على تنظيم سلسلة من وِرَش العمل والمُحاضرات واللقاءات والندوات، وتكثيف جهود التوعية والتثقيف لتحصين الشباب والمجتمع، بِمُشاركة نُخبة من الخُبراء والمُتخصّصين من كوادر الأكاديمية.

كما تتضمن خطة الأكاديمية عقد جلسات توعية لدعم السلوك الإيجابي ونبذ الظواهر السلبية في المجتمع، فضلاً عن تنمية الوعي الفكري لدى الشباب، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، مكافحة المخدرات والجريمة والتطرُّف والتنمُّر والابتزاز والشائعات وتداول المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة، إلى جانب تنمية الوعي بالصحة الجسدية والنفسية والذهنية، والفهم العميق لقضايا الأسرة وحماية الطفل، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وبدأت أكاديمية ربدان أول نشاط لها في هذا الصدد تحت مِحور صِحّة وعافية المجتمع، من خلال تنظيم زيارة هادفة إلى قسم أمراض الدَم والأورام للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبيّة إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بمُشاركة من موظفي وطلبة الأكاديمية، والتي تهدف إلى إدخال السرور لقُلوب الأطفال الذين يخضعون للعلاج ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال قراءة القصص الممتعة، وتقديم مجموعة من الهدايا والكُتب المُتنوّعة.

وتأتي استضافة شركة «صحة» لوفد أكاديمية ربدان ضمن إطار سعيها المستمر لدعم المجتمع المحلي، ونشر الوعي الصحي والمساهمة في تثقيف أفراد المجتمع كافة كخطوة رئيسية للوقاية من الأمراض.

وجاءت هذه الفعالية بالتعاون مع مجلة «ماجد»، أكثر المجلات الموجّهة للأطفال انتشاراً في الوطن العربي وأقدمها، والتي تُصدرها «أبوظبي للإعلام»، بمُشاركة شخصيات كرتونية مشهورة ومُحبّبة للأطفال، حيث تم تَقدِيم مُحتوى مُمتع ومُتنوع وبأُسلوب مُبتكر يُعبِّر من خلالهِ الطفل عن مشاعره تجاه العالم من حوله.

وتشمل خطة الأكاديمية لهذا العام عقد مخيم صيفي لتمكين قادة المُستقبل بهدف استثمار وقت فراغ الطلبة خلال الإجازة الصيفية.