تخريج الدفعة الرابعة لمنتسبي برنامج دبلوم المسرعات الحكومية

دبي (الاتحاد)

احتفى مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بتخريج الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية، وتضم 44 منتسباً من 32 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة.

وعمل المنتسبون على 31 مشروع تحدٍ في 4 مجالات شملت 7 تحديات في خدمات التعليم، 9 تحديات في مجال التحول الرقمي، 6 تحديات في مجال خدمات المجتمع، 9 تحديات في مجال الكفاءة الحكومية، بدعم من 350 عضواً في فريق المسرعات الحكومية. وشارك الخريجون من كافة دفعات دبلوم المسرعات الحكومية بجلسة حوارية استعرضوا خلالها تجاربهم وقصص نجاحهم أثناء رحلة التعلم والتطوير في البرنامج. وتميزت الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية بتبني وتطبيق منهجية مرنة لدعم تسريع تنفيذ مبادرات تحولية كبرى، ذات أثر كبير على المجتمع والدولة، ركزت على معالجة تحديات استراتيجية مشتركة بين جهات مختلفة، والبحث عن الحلول المبتكرة وتسريع تنفيذ الخطط بما لا يتجاوز 100 يوم كحد أقصى.

ويهدف دبلوم المسرعات الحكومية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي وتدريبهم على منهجيات وأدوات المسرعات وتمكينهم بمهارات القيادة الإبداعية، ليكونوا رواد ثقافة التسريع في جهاتهم.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن دبلوم المسرعات الحكومية، عمل على بناء قدرات نخبة الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة التغيير وإدارة المشاريع التحولية التي يتم تصميمها وتنفيذها على الصعيد الحكومي، بما يترجم توجهات القيادة ورؤاها لمستقبل دولة الإمارات.

وقالت هدى الهاشمي، إنه تم العمل في الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية، على بناء قدرات المنتسبين وتدريبهم على تطبيق مفاهيم القيادة الإبداعية لدعم فرق العمل وتوجيهها لتسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق الأثر، وتمكينهم من فهم وتبني المنهجية الجديدة للعمل الحكومي عبر تعلم مهارات التفكير التحولي والمرونة، وتسريع إنجاز مبادرات تحولية ذات أثر كبير على المجتمع، تغطي عدداً من التحديات الرئيسية، وتواكب توجهات ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأشارت إلى أن دبلوم المسرعات الحكومية تمكن منذ إطلاقه في أبريل 2019، من تنظيم وإنجاز 4 دفعات ضمت 168 منتسباً، من جهات حكومية وخاصة وشبه حكومية، تمكنوا من إنجاز نحو 88 مشروع تحدٍ، بدعم ومشاركة نحو 600 عضو في فرق المسرعات.

وفي مجال التحول الرقمي، عمل المنتسبون على تحدي ربط بيانات أعضاء مشاريع الشباب على مستوى الدولة وأتمتتها بنظام وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأنجزوا خلال 80 يوماً مرحلة أولى بربط بيانات أعضاء مشاريع الشباب لإمارة عجمان بنسبة 80%.

وفي تحدي وزارة الطاقة والبنية التحتية لتقليل متطلبات خدمات النقل البري وتطوير صفحة إلكترونية لإدارة حسابات الشركة، عمل المنتسبون خلال 80 يوماً على تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الوطنية لرخص النقل البري من خلال تقليل الحقول من 64 إلى 37 حقلاً في حساب المنشأة.

أما في تحدي وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير منصة وطنية دولية شاملة لبيانات وخدمات استيراد الحيوانات الحية في الدولة، فعمل المنتسبون على إنشاء دليل إرشادي إلكتروني (تطبيق ويب جغرافي) لقائمة الدول المعتمدة في الدولة لاستيراد الحيوانات الحية، لكافة فئات المجتمع بنسبة 100%.

الكفاءة الحكومية

في مجال الكفاءة الحكومية، عمل منتسبو دبلوم المسرعات الحكومية على تحدي هيئة الأوراق المالية والسلع لتقليل المدة الزمنية لبيان الحالة القضائية للشركات والأفراد المحالة للنيابة العامة.

كما تمكن المنتسبون من إنجاز تحدي هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتوحيد آلية رصد بيانات تجديد التراخيص التعليمية والتجارية في الحضانات والمراكز التدريبية الخاصة في إمارة الشارقة، عبر منصة واحدة بنسبة 100%.

وعمل منتسبو الدبلوم على تحدي تنظيم استهلاك البلاستيك وإعادة استخدام الزيوت في مطاعم مطار الشارقة الدولي لهيئة مطار الشارقة الدولي، كما تمكنوا من إنجاز تحدي تحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في إمارة دبي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من خلال أتمتة عمليات تلقي البلاغات الطارئة مع غرفة القيادة والسيطرة لـ 40% من سيارات الإسعاف.

وتمكن المنتسبون من تطوير نظام مركزي لإدارة أداء الموردين في إمارة أبوظبي، من خلال تفعيل أداة موحدة للتقييم بنسبة 100%، في تحدٍ لدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وعملوا على تفعيل منصة موحدة لإدارة الطائرات من دون طيار وتبسيط إجراءات استخراج التصاريح اللازمة لتشغيل الطائرات من دون طيار لهيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 5 عمليات من دون طيار بنسبة 100%.

وفي تحدي إعادة هندسة إجراءات إلغاء حساب الشركات لدى سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة مع جمارك دبي، تمكن المنتسبون من إنجاز الربط الإلكتروني مع جمارك دبي لتقليل إصدار شهادات لا مانع لشركات المنطقة الحرة المسجلة بنسبة 50%.

خدمات المجتمع

في مجال خدمات المجتمع، تمكن منتسبو دبلوم المسرعات الحكومية من زيادة عدد الشركاء والمستفيدين من المتقاعدين في تطبيق بصمة وفاء لتعزيز جودة حياة المتقاعدين وأفراد عائلاتهم بنسبة 50%، في تحدي باقة متقاعد جديد للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كما عمل المنتسبون على تحدي رفع نسبة إقبال المواطنين على الوظائف التخصصية الدينية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، من خلال تسريع استكمال لائحة ومسار العاملين في المساجد بنسبة 100% مع رفع العلاوة الدينية الفنية إلى 20%.