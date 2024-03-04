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«كهرباء الشارقة» تفحص 671 خزان مياه بالمباني السكنية والتجارية

«كهرباء الشارقة» تفحص 671 خزان مياه بالمباني السكنية والتجارية
5 مارس 2024 00:57

الشارقة (وام) 

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أسفرت جهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال 2023 في مجال مراقبة جودة المياه في خزانات المباني والتأكد من سلامتها، عن معاينة وفحص 671 خزاناً في المناطق السكنية والتجارية و445 عينة من مرافق الوضوء للمساجد، وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات، والحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين.
وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف، نائب مدير إدارة محطات إنتاج المياه والتحلية، ضرورة الالتزام بالضوابط المهمة للحفاظ على جودة المياه في الخزانات، موضحاً أن الفرق الفنية بـ«الهيئة» تقوم بجولات التفتيش الدورية للتأكد من نظافة وسلامة خزانات وتمديدات المياه في المباني وفي حالة وجود تلوث بكتيري، يطلب من مالك المبني والمستهلكين عدم استخدام الماء للحفاظ على الصحة العامة، ومتابعة تنظيف الخزانات والتوصيلات الداخلية للمبنى في اليوم نفسه عن طريق شركة معتمدة في مجال تنظيف الخزانات، ويتم أخذ العينات المطلوبة بعد التنظيف، وعدم استخدام الماء حتى يتم الإبلاغ عن نتائج الفحوص، وأن المياه عادة لطبيعتها ولا يوجد تلوث بكتيري.
وأضاف أنه تم التركيز خلال 2023 على المساجد والمباني السكنية التجارية، مشيراً إلى أن خزانات المياه في المباني مع التوصيلات الخاصة بها من مضخة وأنابيب تعتبر جزءاً مهماً يؤثر على جودة المياه إذا لم يتم الاهتمام بها، وطالب بضرورة إجراء الصيانة الدورية للخزانات، ومتابعتها للتأكد من نظافتها وغلقها بإحكام.

كهرباء الشارقة
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