اليوم.. جلسات وورش تفاعلية تناقش الحياد المناخي في «عجمان للبيئة»

عجمان (الاتحاد)

تبدأ اليوم الثلاثاء الجلسات والورش النقاشية لمؤتمر عجمان الدولي السابع للبيئة، تحت عنوان «مدينة محايدة مناخياً 2050»، بتنظيم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، يوميّ 5 و6 مارس الجاري في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض، بجامعة عجمان.

ويشارك في الفعاليات، خبراء دوليون، وأساتذة أكاديميون، ومختصون في عدد من قطاعات البيئة، مما يشكّل فرصة مهمة لتوسيع العلاقات البحثية، وتبادل الأفكار والخبرات التي ستتم في إطار أعمال المؤتمر الدولي الذي يتضمّن حزمة متنوعة من المحاور المهمة لمواجهة التحديات البيئية. وتركّز الجلسات والورش التفاعلية على بناء رؤية عالمية مشتركة تهدف إلى الحياد المناخي، وتعزيز مفاهيم التغيّر المناخي، ونمو الاقتصاد الأخضر، ودعم الاستراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث الغازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، وتقديم الحلول المبنية على استدامة البيئة.

وتتناول الجلسة الأولى، موضوعاً رئيساً بعنوان: مستقبل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ويتحدّث فيها كل من: أوفيس سرمد، حول موضوع مستقبل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في سياق مدينة محايدة 2050، وطاهر دياب، حول رحلة تحول الطاقة نحو هدف صافي انبعاثات صفرية، والأستاذ الدكتور فرات الفرج، بشأن خطط التكيّف الاستراتيجية للإدارة المستدامة للأهوار في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، استجابةً لتغير المناخ والتدخلات البشرية عند المنبع: دراسة حالة الأهوار العراقية.

كما يتحدث في الجلسة الأولى، الأستاذ الدكتور ياسر مكاوي، مستعرضاً موضوع الطاقة الحيوية وإمكاناتها للتخفيف من آثار تغيّر المناخ وتحسين جودة التربة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدوره، يتطرّق الأستاذ الدكتور عبد السلام درويش، إلى موضوع تحويل الرياح البحرية العائمة إلى الهيدروجين: الإبحار في المياه المضطربة لتحويل الطاقة وتوجيه القدرة في مواجهة تغيّر المناخ. وتناقش الجلسة الثانية، موضوعاً رئيساً بعنوان: «تحوّل الطاقة: المفتاح لمعالجة تغيّر المناخ»، ويتحدّث فيها الدكتور فهمان فتح الرحمن، حول البيئة في العالم الإسلامي: التحديات والفرص، وتستعرض المهندسة نوال الهنائي، الابتكار في طاقة الرياح: الاستراتيجيات المتطورة في تتبع الحد الأقصى لنقاط الطاقة لأنظمة تحويل طاقة الرياح.