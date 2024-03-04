إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، كما شهدت درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ سجلت أعلى درجة حرارة «العظمى» على الدولة هذا اليوم 33.1 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة «منطقة الظفرة» الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بزيادة تتجاوز 5 درجات، ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتشهد الإمارات حالة جوية ثانية من آخر ليل يوم الخميس حتى يوم الأحد المقبل وتبلغ ذروتها يوم السبت، وتشمل أغلب مناطق الدولة تمتد من غرب الدولة إلى الشرق والشمال.

وساد أمس طقس غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، يصبح غائم تدريجياً نهاراً يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب مع السحب في بحر عمان.

ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة حالة جوية متوسطة، وتستمر خلال الفترة من الاثنين 4 مارس إلى الأربعاء 6 من الشهر نفسه، ووصف المركز الحالة بأنها متوسطة وسريعة، تتأثر الدولة فيها بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب.

ولفت التقرير إلى أن الطقس يشهد خلال اليوم زيادة في كميات السحب تدريجياً من الغرب، وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة، وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق.

فيما تقل كميات السحب والأمطار الأربعاء، ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة، وحركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وشملت مناطق الهطول مع بدء الحالة العجبان، غنتوت، والشليلة، بأبوظبي، وعلى مطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي، بدبي غليلة، ومزيرع، وشارع الإمارات، برأس الخيمة، كما هطلت على شارع الشيخ خليفة باتجاه الحمرا، ومدينة زايد، وشمال عصب، وجزيرة دلما بالظفرة، والسيوح وعلى بن رشيد، ومحافز، ودبا الحصن، بالشارقة، وشارع الإمارات العابر باتجاه دبي، وعلى الهير، وناهل، وسويحان، والقوع بالعين، وبياته بأم القيوين.

ولفت المركز الوطني في تحديث له إلى أن حالة جوية ثانية تؤثر على الدولة من آخر ليل يوم الخميس حتى يوم الأحد القادم، وتبلغ ذروتها يوم السبت، وتشمل أغلب مناطق الدولة تمتد من غرب الدولة إلى الشرق والشمال، وازدادت، أمس، كميات السحب تدريجياً على الدولة يصاحبها سقوط أمطار خفيفه إلى متوسطة خلال نهار اليوم على بعض المناطق، وتزداد فرصة سقوط الأمطار تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة، وتكون على شكل موجات متتالية وسريعة، وتكون بين المتوسطة والغزيرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، خاصة من منتصف الليل حتى منتصف نهار الغد، وقد يصاحبها سقوط بعض البرد على مناطق محدودة من شرق وشمال الدولة، وتقل فرصة سقوط الأمطار تدريجياً من مساء الثلاثاء. وأشار تقرير للمركز حول السمات المناخية لشهر مارس الذي يُعد الشهر الأخير من شهور الشتاء، حيث تبدأ معه درجات الحرارة في الارتفاع، خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الربيع جغرافيا في الحادي والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان.

منخفض الهند الموسمي

يبدأ تأثير منخفض الهند الموسمي في الظهور تدريجيا ليبدأ تأثيره على المناطق الشرقية، يستمر تعرض البلاد أحياناً لموجات عدم الاستقرار في الطقس نتيجة مرور منخفضات جوية في طبقات الجو العليا على شمال الخليج متجهة من الغرب إلى الشرق، يصاحبها في حالة تعمقها على المنطقة سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة والتي عادة ما تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

وتكون المناطق الشرقية من الدولة وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية ورعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة.