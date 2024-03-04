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علوم الدار

«إيكوويست» نقلة نوعية في إعادة التدوير والحد من النفايات

جانب من المؤتمر الصحفي (تصوير: علي عبيدو)
5 مارس 2024 00:57

هالة الخياط (أبوظبي)

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يشهد معرض ومؤتمر «إيكوويست» في دورته العاشرة التي ستنطلق 16 أبريل المقبل توقيع مذكرات تفاهم لـ 5 اتفاقيات استراتيجية و8 اتفاقيات خاصة بتنفيذ مشاريع بشأن الحلول الممكنة للمساعدة على معالجة تحديات النفايات.
ويشارك في «إيكوويست» الذي سيكون إحدى المنصات الرئيسية الستة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، 45 جهة عارضة من 21 دولة عربية وأجنبية. 
ويقدم معرض ومؤتمر «إيكوويست» المرتقب برنامجاً شاملاً على مدى ثلاثة أيام، ليعزز جهود الاستدامة التي تتصدر أولويات أجندة العمل العالمية. ويوفر المعرض والمؤتمر للزوار مجموعة من جلسات الحوار ودراسات الحالة والعروض التقديمية يقدمها خبراء القطاع. 
وتتناول الجلسات موضوعات تركز على تحويل النفايات إلى طاقة، وتعزيز مشاركة المجتمع، ودور الاقتصاد الدائري في تحقيق أهداف الحكومات في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات الدائرية لتوليد مصادر دخل جديدة من إدارة النفايات، والمنهجيات العملية للحد من عمليات التغليف.
وأوضح المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، أن الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر «إيكوويست»، ستوفر نقاشات رائدة تركز على تحقيق نقلة نوعية في مجال إعادة التدوير والحد من النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وقال الظاهري خلال مؤتمر صحفي أمس، للإعلان عن فعاليات «إيكوويست» أن مجموعة تدوير ستركز خلال المعرض والمؤتمر على التعريف بفوائد تدوير النفايات والمساعدة على بناء مستقبلٍ أكثر استدامة، مع أهداف مبادرة «صفر نفايات»، ومساعي تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبّات النفايات بحلول عام 2030. وأضاف «خلال المعرض سيتم جمع الجهات الفاعلة في القطاع لتبادل المعرفة والتعاون مع القادة والخبراء والجمهور من مختلف أنحاء العالم، وبما يحقق مساهمة المجموعة في استراتيجية الاستدامة لدولة الإمارات والمستهدفات العالمية حول الحد من الانبعاثات».
 وتتولى مجموعة تدوير هذا العام تسليط الضوء على أفضل الممارسات المستمدة من مبادراتها الخاصة في مجال الاستدامة، بما في ذلك إنشاء محطة جديدة لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، والتي ستبدأ أعمال التشييد فيها هذا العام. وتساهم هذه المحطة في تحويل النفايات بعيداً عن المكبات.
تحديث
تعتزم مجموعة تدوير تسليط الضوء على التحديثات التي أجرتها على خططها ومشاريعها القادمة، وتشمل هذه المشاريع محطة لتحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام في العين، ومشروع تجريبي ريادي باستخدام تقنية لوب من شركة ليفيديان. وتعمل هذه المنهجية المبتكرة على إزالة الكربون من الغاز الناتج عن النفايات العضوية وتخزينه في الجرافين عالي الجودة، وهي مادة أكثر مقاومة بـ 200 مرة من الفولاذ.

التدوير
النفايات
الطاقة
الاقتصاد
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