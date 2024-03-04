«جلسة قرائية» في «دبي لرعاية الأطفال»

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، جلسة قرائية لقصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه» لنحو 30 تلميذاً من الصف الخامس الابتدائي، في إطار تعزيزها لنشر مفاهيم التسامح وتقبل الآخر، إذ ترسخ من خلال قصتها الخاصة التي أطلقتها لتعزيز ثقة الطفل بنفسه ونبذ التنمر.

كما دشنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أولى فعالياتها في عام 2024 بتنظيم أول برامجها التفاعلية وأنشطتها اللامنهجية التي تحقق مستهدفاتها نحو الطفل، حيث نظمت المؤسسة فعالية «اللطف يجعلنا أقوى»، مستهدفة 120 طالباً وطالبة من الصف الثالث الابتدائي. وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة: «إن رؤية المؤسسة تواكب الرسالة الوطنية والأنظمة العالمية في حماية الأطفال وتوعيتهم، وتقديم أفضل النشاطات، في إطار أهداف المؤسسة بحماية ورعاية الأطفال، ورفع مستوى الوعي».