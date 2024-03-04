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برعاية شيخة بنت سيف.. «سباق الأمنيات» يختتم نسخته السادسة

برعاية شيخة بنت سيف.. «سباق الأمنيات» يختتم نسخته السادسة
5 مارس 2024 00:57

أبوظبي (وام)

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أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمس عن نجاح مبادرتها السنوية «سباق الأمنيات» بنسخته السادسة والذي أقيم بتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية».
وشهد السباق الذي أقيم هذا العام في «ياس باي ووترفرونت»، الواجهة المائية المُتميّزة على الشاطئ الجنوبي لجزيرة ياس، مُشاركة كبيرة ومُتميّزة من أفراد المجتمع في مدينة أبوظبي من كافة الأعمار والجنسيات، وتحوّل عند خطّ النهاية إلى احتفال عائلي ترفيهي منح من خلاله الجميع ذكريات لأوقات سعيدة تدوم على المدى البعيد.
وثمّن هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» الدعم الكبير من بنك أبوظبي التجاري، شركة جلف مالتي سبورت، مياه العين وشركة ميرال، وسعيها المتواصل لنشر رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة بين أفراد المجتمع، وما تُسهم به هذه الجهود من تحقيق العديد من أمنيات الأطفال الذين يُعانون من أمراض مُستعصية ومُزمنة.
وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير أيضا لكافة المتطوعين الذين حرصوا على تخصيص الوقت للمساهمة في نجاح السباق وإبراز أهميته، وجميع المُشاركين في السباق لحرصهم على الحضور والمُشاركة في هذه الفعالية الخيرية التي تبعث رسائل السعادة إلى قلوب الأطفال المرضى.

مؤسسة تحقيق أمنية
سلطان بن خليفة
شيخة بنت سيف
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