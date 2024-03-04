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«التنمية الأسرية» تطلق البرنامج التدريبي «رحلة السعادة الحقيقية لجودة الحياة المتكاملة»

«التنمية الأسرية» تطلق البرنامج التدريبي «رحلة السعادة الحقيقية لجودة الحياة المتكاملة»
5 مارس 2024 00:57

أبوظبي (وام)

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أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية البرنامج التدريبي «رحلة السعادة الحقيقية لجودة الحياة المتكاملة»، ضمن خدمة وفعاليات المجالس الحوارية لتعزيز جودة حياة الأسرة، ويتضمن 14 مجلساً حوارياً، إضافة إلى الجلسات التطبيقية والدورة المتقدمة.
وقالت صنعة السويدي، مديرة مراكز مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة العين: «إن المؤسسة تحرص على تنفيذ البرنامج التدريبي (رحلة السعادة الحقيقية لجودة الحياة المتكاملة) ضمن المجالس الحوارية، وذلك بهدف تحفيز الأفراد على تبني قيم التفكير الإيجابي والسعادة كأسلوب حياة، بالإضافة إلى تحسين نمط حياة الفرد الاجتماعي لتعزيز جودة حياته».
وأضافت: «تأتي المجالس الحوارية ضمن (خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة)، والتي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم ومهارات تعزيز جودة الحياة لدى جميع أفراد الأسرة والمجتمع لتحقيق السعادة والرفاهية، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم على تحقيق نمط حياة صحي ونفسي وإيجابي، وتنمية قدرات تعزيز جودة الحياة الرقمية والترابط في العلاقات الاجتماعية، وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتسامح والذكاء المجتمعي».
من جانبها، قالت أمل عزام، الخبير الاجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية: «تسعى المؤسسة من خلال البرنامج التدريبي إلى تعزيز جودة ترابط العلاقات الإيجابية على مستوى الأسرة لبناء مجتمع متوازن ينعم بالسعادة، وتحسين نمط حياة الفرد الاجتماعي لتعزيز جودة حياته، بالإضافة إلى تعزيز مهارات تبادل الاهتمام العاطفي والذكاء المجتمعي والتسامح للتمكن من تطبيقها».

التنمية الأسرية
مؤسسة التنمية الأسرية
العين
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