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علوم الدار

«إيدج» تدخل مجال الرادارات المتقدّمة

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
5 مارس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت مجموعة «ايدج»، أمس، اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك جديد مع شركة «إندرا سيستمز» (إندرا) الإسبانية، الرائدة عالمياً ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفاع والمتواجدة في أكثر من 140 دولة حول العالم، والتي تعد جهة فاعلة مهمة ضمن برامج أوروبية كبرى، تشمل «يوروفايتر» ونظام القتال الجوي المستقبلي، إلى جانب عدة مشاريع مهمة أخرى.
ووقّع الاتفاقية في مدريد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وخوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، الرئيس التنفيذي لشركة «إندرا»، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تشهد تنفيذ خطط تطوير وتصنيع المشروع المشترك الجديد الذي سيقع مقره في أبوظبي، لأنظمة رادار من الجيل التالي داخل دولة الإمارات، مما سيتيح استقبال طلبيات لنحو 300 رادار متقدّم، وسيحصل المشروع الجديد على حقوق خاصة للطلبيات الحالية والمستقبلية الواردة إلى شركة «إندرا» من الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي. وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج: «تحدونا الثقة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستُحقق نجاحات قياسية، وتعد دلالة دامغة على القيمة الكبيرة بين بناء علاقات تُحقق النمو المستقبلي الشامل المستدام، وتحقيق فوائد ملموسة لكل الأطراف. كما سيُمكن المشروع المشترك مع (إندرا)، بصفتها شركة رائدة للسوق العالمية ضمن مجال تكنولوجيا الرادارات المتقدمة، من الجمع بين قدرات الشركتين وتعزيزها؛ بهدف إنشاء كيان سيصبح جهة فاعلة رئيسة ضمن هذا القطاع الحيوي».  وسيُركز المشروع المشترك بصورة استراتيجية على التطوير المتواصل للتقنيات المتقدمة والابتكار والتوسع في الأسواق العالمية.  وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، في معرض حديثه خلال حفل التوقيع الرسمي الذي أقيم في وزارة الدفاع في مدريد: «كُلي ثقة بأن هذا المشروع المشترك سيمكّن مجموعة إيدج، بالشراكة مع (إندرا)، من توسيع وتنويع نطاق عروضها بصورة نوعية عن طريق تبادل المعرفة».

إيدج
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