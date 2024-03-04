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«الداخلية» تطلق حملة إعلامية تثقيفية بعنوان «قيادة من دون هاتف»

«الداخلية» تحتفل ببدء فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2024
5 مارس 2024 00:58

أبوظبي (وام)

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توعية حول السلامة المرورية في الفجيرة

احتفلت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بانطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد (2024)، تحت شعار «قيادة من دون هاتف»، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية. وأطلقت الوزارة تزامناً مع أسبوع المرور الخليجي الموحد، حملة إعلامية تثقيفية بعنوان «قيادة من دون هاتف» تستمر ثلاثة أشهر؛ بهدف توجيه رسائل توعية وتثقيف لمستخدمي الطرق حرصاً على سلامتهم، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور.
حضر الاحتفال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، والعميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي، وعدد من أعضاء مجلس المرور الاتحادي، وأعضاء فريق التوعية والسلامة المرورية، وممثلون عن شركاء الوزارة الاستراتيجيين في قطاع المرور.
وقال العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي: نحتفل اليوم بانطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي للعام (2024) تحت شعار «قيادة من دون.. هاتف»، ويأتي هذا الاحتفال تأكيداً على حرص وزارة الداخلية لمواصلة جهودها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ونشر مفاهيم السلامة المرورية، وتأمين الراجلين والسائقين والمركبات، وتعزيز سلوكيات السير الآمن والطريق الآمن، والحد من الحوادث المرورية والآثار التي تنجم عنها، انطلاقاً من استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومواصلة تطوير الخطط والآليات الخاصة بإجراءات السلامة المرورية، وفق أحدث ما توصل إليه العالم، وبأفضل التدابير العلمية ومستحدثات التكنولوجيا.
وجرى خلال الحفل تكريم أعضاء مجلس المرور الاتحادي، وأعضاء فريق التوعية والسلامة المرورية، فضلاً عن تكريم الشركاء الاستراتيجيين والمساهمين.
وعلى هامش الحفل، جرى تكريم (3) من السائقين المثاليين في إمارة أبوظبي ضمن مبادرة «السائق المثالي» والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة وطنية للتكافل، حيث تم اختيار (51) سائقاً مثالياً من جميع إمارات الدولة، والذين لم يرتكبوا مخالفات مرورية، ولم يتسببوا بحوادث خلال الـ(5) سنوات الماضية، وسيتم تسليمهم لاحقاً وثائق للتأمين التكافلي.
ومن جانبه، قال حمد محمد شرف، رئيس الشراكات الاستراتيجية في شركة وطنية للتكافل: يسرنا في شركة وطنية للتكافل الحصول على هذه الفرصة المميزة للتعاون مع وزارة الداخلية للسنة الثانية على التوالي لتعزيز السلامة المرورية، وهي قضية مهمة تهدف لإنقاذ الأرواح، وتعزيز التصرف بمسؤولية، واتباع أفضل الممارسات بين جميع السائقين في الدولة، والتزامنا بضمان بيئة آمنة على الطرق يدعم مهمتنا كإحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التأمين التكافلي على السيارات في جميع أنحاء الدولة.

وزارة الداخلية
مجلس المرور الاتحادي
أسبوع المرور الخليجي
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