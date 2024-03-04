ولي عهد أم القيوين يشهد انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد

أم القيوين (وام)

ثمّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، دور وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أم القيوين في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق، من خلال الحملات المرورية التي تطلقها الوزارة على مدار العام، لتعزيز السلامة والحد من الحوادث المرورية، لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع.

وأكد سموه، خلال حضوره صباح أمس انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 تحت شعار: «قيادة.. من دون هاتف»، أهمية نشر الثقافة المرورية، وتكريس السلوكيات المرورية السليمة، وتوحيد الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة مجتمعية تغطي مختلف جوانب السلامة المرورية.

وحضر الفعالية التي أُقيمت في قاعة الاتحاد للمناسبات بأم القيوين، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، ومسؤولو الدوائر الاتحادية والمحلية بالإمارة، والشركاء الاستراتيجيون وضباط وموظفو القيادة العامة لشرطة أم القيوين.

من جهته، أشار اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين إلى أن شعار أسبوع المرور هذا العام يؤكد أن الهواتف النقالة والتكنولوجيا التي تقدمها البرامج والتطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، رغم فوائدها العديدة إلا أن البعض يستخدمها أثناء القيادة، ما يجعلها من المهددات لسلامة مستخدمي الطريق، سواء كانوا سائقين أم مشاة، فكم تسببت في حوادث راح ضحيتها أبرياء، وأحدثت أضراراً بالممتلكات العامة.

وأكد أن أسبوع المرور هذا العام يوضح خطورة هذه المشكلة وما تتركه من آثار سلبية على مجتمعنا الآمن، ويحذر من التهاون فيها، داعياً أفراد المجتمع للالتزام بالقوانين المرورية من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق كافة.

واشتملت الفعالية على عرض لفيديو توعية من إعداد موظفي القيادة، إضافة لأوبريت قدمته مدرسة الأبرق للتعليم الأساسي بأم القيوين، يهدف لتحذير السائقين من الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف أثناء القيادة، حيث يعد من الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث المرورية البالغة.

وفي الختام، كرم سمو ولي عهد أم القيوين السائقين المثاليين ضمن مختلف الفئات، فيما كرم القائد العام جميع الشركاء الاستراتيجيين والتشغيليين المتميزين للقيادة العامة لشرطة أم القيوين.