الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن زايد: الإمارات وجهة رائدة لاستضافة البطولات العالمية

نهيان بن زايد يتوسط المكرمين
5 مارس 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)
كرَّم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، خلال حفل أقيم في فندق إرث في أبوظبي، فرق العمل التي أسهمت في تنظيم واستضافة طواف الإمارات للدراجات الهوائية 2024، لبذلها جهوداً حثيثة في تحقيق نجاحات متميزة للنسخة السادسة من الحدث الرياضي العالمي.

وتخلل الحفل، تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، والجهات الحكومية، والشركات الخاصة والإعلاميين، والمتطوعين، وفرق عمل الشرطة، في مختلف مراحل السباق، إضافة إلى مجموعة من الموظفين في مجلس أبوظبي الرياضي، تقديراً لجهودهم الدؤوبة في النجاحات المتميزة التي حققها الطواف العالمي الذي شهد مشاركة 140 دراجاً من 20 فريقاً عالمياً.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وأمير الكويت: دعم العمل الخليجي المشترك
أمطار غزيرة وبرد على مناطق بالدولة

وأكد سموه أنَّ دولة الإمارات أصبحت وجهة رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، ومركزاً لاحتضان أبرز أنشطة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

 

الإمارات
نهيان بن زايد
طواف الإمارات
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن»
6 مارس 2024
سفينة شحن ترسو في ميناء عدن بعد تعرضها لهجوم حوثي (رويترز)
الأخبار العالمية
أضرار بسفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن
6 مارس 2024
نجيب ميقاتي (إرشيفية)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان
6 مارس 2024
هيمنة التيارات اليمينية بالبرلمان الأوروبي ستؤثر على سياسة التكتل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دراسة: تزايد حظوظ القوى اليمينية بالانتخابات الأوروبية
6 مارس 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر يناير
6 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©