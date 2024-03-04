نهيان بن زايد: الإمارات وجهة رائدة لاستضافة البطولات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

كرَّم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، خلال حفل أقيم في فندق إرث في أبوظبي، فرق العمل التي أسهمت في تنظيم واستضافة طواف الإمارات للدراجات الهوائية 2024، لبذلها جهوداً حثيثة في تحقيق نجاحات متميزة للنسخة السادسة من الحدث الرياضي العالمي.

وتخلل الحفل، تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، والجهات الحكومية، والشركات الخاصة والإعلاميين، والمتطوعين، وفرق عمل الشرطة، في مختلف مراحل السباق، إضافة إلى مجموعة من الموظفين في مجلس أبوظبي الرياضي، تقديراً لجهودهم الدؤوبة في النجاحات المتميزة التي حققها الطواف العالمي الذي شهد مشاركة 140 دراجاً من 20 فريقاً عالمياً.

وأكد سموه أنَّ دولة الإمارات أصبحت وجهة رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، ومركزاً لاحتضان أبرز أنشطة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.