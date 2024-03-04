«دبي القابضة» تعلن توسّع «قادة الغد للخريجين» عالميّاً

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في 13 دولة حول العالم، توسيع نطاق برنامجها «قادة الغد للخريجين» عالميّاً ليشمل الخريجين الدوليين مع تأكيدها على التزامها المستمر بمواصلة جذب ودعم المواهب الواعدة من الجامعات في دولة الإمارات. ويستقبل البرنامج المهني المتميّز والذي يمتد على مدار 12 شهراً طلبات التسجيل حتى الأول من يوليو المقبل، حيث يقدّم فرصة نوعيّة للخريجين الجدد للتعرّف على محفظة دبي القابضة المتنّوعة والوصول إليها، ويوفّر لهم مساراً واضحاً لمسيرة مهنية واعدة ونمو وظيفيّ ملموس.

تنطلق نسخة 2024 من برنامج «قادة الغد للخريجين» مع سلسلة من الحملات الترويجية المتميزة التي تجول جامعات بارزة في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ويتيح البرنامج للخريجين خوض تدريبات متخصّصة.

وعقب إكمال البرنامج بنجاح، سيحظى كلٌّ من الخريجين المنتسبين على وظيفة بدوام كليّ في إحدى شركات دبي القابضة، التي تنشط في قطاعات عديدة، بما فيها العقارات، والتجزئة، والضيافة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، والعلوم، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصميم، والتعليم، والتصنيع.

رحلة عملّية

قالت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، «دبي القابضة»: «يقدم (برنامج قادة الغد للخريجين) رحلة عملّية غنية بالتجارب التعليمية وفرص التفاعل والتواصل عبر قطاعات وأقسام متنوّعة في دبي القابضة، ويتماشى مع قناعتنا الراسخة بأهمية تزويد الخريجين بالخبرات والقدرات اللازمة لبناء مسيرة عمل ناجحة في عالمنا المتغير اليوم الذي يتّسم بوتيرته المتسارعة».