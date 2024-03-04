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علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة: التعليم استثمار في الإنسان ومستقبل الأمم

محمد بن سعود خلال وضع حجر الأساس (وام)
5 مارس 2024 00:58

رأس الخيمة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الارتقاء بجودة التعليم العالي، يعزز من مكتسبات التنمية، ويرسخ من تنافسية دولة الإمارات ومكانتها في مصاف الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم استثمار بالإنسان، ومستقبل الأمم، ونموها، وازدهارها.
جاء ذلك خلال وضع سموه حجر الأساس للمبنى الجديد لجامعة بولتون البريطانية في مدينة خليفة بن زايد في رأس الخيمة، والتي تقدم منذ العام 2008 مساقات علمية لشهادات البكالوريوس والدراسات العليا، في العديد من التخصصات.
وقال سموه: « برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، نحرص على تحفيز الاستثمار في التعليم، وتوفير البيئة المثالية للمؤسسات الأكاديمية وفق أعلى المعايير الدولية، من أجل تطوير وتحسين مخرجات التعليم العالي، وبما يضمن تخريج أجيال مؤهلين بالعلم، وأدوات المعرفة التي تمكنهم من لعب دور فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً».
وأضاف سموه: «المؤسسات التعليمية شركاؤنا في بناء قادة المستقبل، وفي مواصلة تطوير منظومتنا التعليمية، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز إقليمي لأبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية في المنطقة، الأمر الذي يدعم جهود النمو، والتقدم، والازدهار في الدولة، والعالم أجمع، ويدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ويسهم في بناء المجتمعات، ويصنع مستقبلاً أفضل للأجيال الحالية والقادمة».
واستمع سمو ولي عهد رأس الخيمة، لشرح عن المبنى الجديد لفرع الجامعة البريطانية المرموقة في الإمارة، وما يتضمنه من كليات ومبانٍ إدارية وتعليمية وخدمات ومرافق، كما اطلع سموه على أهم البرامج والمساقات الدراسية التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات.
من جهتهم، أعرب أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في الجامعة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد رأس الخيمة، على حضوره ومشاركته في وضع حجر الأساس للمبنى الجديد، مؤكدين حرص سموه على دعم التعليم العالي في الإمارة، وتسخير الإمكانات كافة في سبيل نجاح الرسالة السامية لمؤسسات التعليم العالي وتطوير منظومة التعليم بما تتماشى مع احتياجات النمو والازدهار الذي تشهده دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة.

رأس الخيمة
ولي عهد رأس الخيمة
التعليم
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
الاستثمار
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