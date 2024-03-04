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انطلاق مهرجان قدفع الزراعي

انطلاق مهرجان قدفع الزراعي
5 مارس 2024 00:58

الفجيرة (وام) 

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انطلقت فعاليات مهرجان قدفع الزراعي في نسخته الأولى بعنوان «حصاد أرضنا.. بأيدينا» كجزء من مبادرة مشروع قرى الإمارات، أحد مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
وأشاد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بتنظيم مهرجان قدفع الزراعي في نسخته الأولى بعنوان «حصاد أرضنا.. بأيدينا»، والذي يُعد حدثاً مهماً للمزارعين في المنطقة، ويهدف إلى المساهمة في زيادة المنتوجات الزراعية في المنطقة، وخلق مزيد من الفرص في تنمية القطاع الاقتصادي في الإمارة، بالإضافة إلى الترويج لشاطئ قدفع لاستقطاب مزيد من الزوار بحلته الجديدة.

الإمارات
«مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة»
الفجيرة
الزراعة
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