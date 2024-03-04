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أحمد بالهول: حملة «وقف الأم» تمثل تجسيداً حياً لرسالة الإمارات الحضارية

أحمد بالهول: حملة «وقف الأم» تمثل تجسيداً حياً لرسالة الإمارات الحضارية
5 مارس 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إلى أن حملة «وقف الأم»، تمثل تجسيداً حياً لرسالة الإمارات الحضارية ودورها الإنساني العالمي في دعم وتمكين المجتمعات من بناء حياة أفضل لأفرادها.
وقال معالي الدكتور الفلاسي: «تحمل حملة (وقف الأم) في طياتها أبعاداً متعددة، تعكس حرص دولة الإمارات على استدامة أعمال الخير والعطاء التي تقودها وتؤثر إيجاباً في حياة مئات الملايين حول العالم. فمن جهة، تستلهم هذه الحملة قيماً إماراتية وإسلامية وإنسانية نبيلة تؤكد مكانة الأم العظيمة، وأهمية برها، اعترافاً بدورها في تربية وتنشئة الأجيال الجديدة وفي بناء أسر متماسكة تبني بدورها مجتمعات منتجة ومزدهرة. ومن جهة ثانية، فإن هذه المبادرة تفتح الباب لحشد الجهود لبناء حراك مجتمعي لدعم قضية أساسية ومحورية لمستقبل البشرية، وهي أهمية توفير التعليم المناسب للجميع».
وأضاف معاليه: «لا يمكن لمجتمع أن يتقدم وينتج ويتمكن من مواجهة تحديات المستقبل من دون حصول أفراده على تعليم نوعي يمكنهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم ويجعلهم قادرين على تغيير واقعهم وواقع مجتمعاتهم إلى الأفضل. ومن هنا تبرز أهمية الحملة الوقفية الجديدة من خلال تركيزها على الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً لمساعدتهم على تلقي التعليم والتدريب المهني اللازم ليكونوا أفراداً منتجين وناجحين».
واختتم معاليه: «يؤكد اختيار دعم التعليم ليكون هو محور المبادرة الإنسانية بمناسبة شهر رمضان المبارك حرص قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، على أن يقدم العمل الخيري حلولاً مستدامة تحقق تأثيراً ممتداً يرتقي بحياة الأفراد، ويساهم بتنمية المجتمعات لتكون أكثر ازدهاراً، وهو ما يعكس أهداف منظومة العطاء الإيجابي التي تتميز بها دولة الإمارات».

أحمد بالهول
وقف الأم
الإمارات
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