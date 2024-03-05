الشارقة تحدد مواعيد العمل في الجهات الحكومية خلال رمضان

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، حيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

ورفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بالخير والبركة.