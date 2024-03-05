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رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. أمير الكويت يصل الإمارات في زيارة دولة

رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. أمير الكويت يصل الإمارات في زيارة دولة
5 مارس 2024 12:47

وصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم إلى أبوظبي في زيارة دولة إلى دولة الإمارات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة. كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وسعادة الدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت.

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ورافق الطائرة التي تقل صاحب السمو أمير الكويت لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية، ترحيباً بضيف البلاد الكبير، حيث استأذن قائد السرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمرافقة طائرة سموه إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.
ويرافق صاحب السمو أمير الكويت وفد رسمي يضم كلاً من معالي الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح، ومعالي الشيخ نواف عبد العزيز حمود الجراح الصباح، ومعالي الشيخ مبارك فهد السالم الصباح، ومعالي الشيخ جابر فيصل السعود الصباح، ومعالي الشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح، ومعالي الشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح، ومعالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري.

المصدر: وام
الإمارات
الكويت
محمد بن زايد
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