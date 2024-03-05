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سفيرة الإمارات في هلسنكي تحضر مراسم تنصيب رئيس فنلندا الجديد

سفيرة الإمارات في هلسنكي تحضر مراسم تنصيب رئيس فنلندا الجديد
5 مارس 2024 14:49

حضرت آمنة محمود فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا، مراسم تنصيب فخامة أليكساندر ستوب رئيساً لجمهورية فنلندا، التي أقيمت في العاصمة هلسنكي.

ونقلت سعادتها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكدت عمق العلاقات القائمة بين البلدين، وحرص القيادة في دولة الإمارات على توطيد التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه، أعرب فخامة أليكساندر ستوب، عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، وحمّل السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد فخامته حرص جمهورية فنلندا، على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

 

المصدر: وام
فنلندا
فلندا
هلسنكي
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