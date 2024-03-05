الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يمنح أمير الكويت «وسام زايد» وسموه يهديه «قلادة مبارك الكبير»

رئيس الدولة خلال منح أمير الكويت «وسام زايد»
5 مارس 2024 14:54

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، «وسام زايد»، تقديراً للعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، وجهود صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في تعزيزها.

ويعد «وسام زايد» أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها. 
من جانبه، أهدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «قلادة مبارك الكبير»، تقديراً لدور سموه في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، ولما يبذله من جهود لترسيخ أواصر الأخوة والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرت المراسم في قصر الوطن في أبوظبي، في إطار زيارة دولة يقوم بها صاحب السمو أمير الكويت إلى دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»

وقال صاحب السمو رئيس الدولة: «إن منح صاحب السمو أمير الكويت «وسام زايد» يأتي تعبيراً عما نكنّه لسموه من تقدير واعتزاز بالعلاقات الأخوية الإماراتية الكويتية، وجهود سموه في ترسيخها، ودفعها إلى الأمام على مختلف المستويات»، وأعرب سموه عن تمنياته لأخيه أمير الكويت وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مؤكداً اعتزازه بـ «قلادة مبارك الكبير»، وما تعبّر عنه من عمق العلاقات بين البلدين وشعبيهما.
من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما يحمله من دلالات على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
أمير الكويت
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اقتصاد
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اليوم 19:56
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
اليوم 19:53
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:25
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
الرياضة
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
اليوم 19:19
الدوري الأميركي للسلة يعود إلى أبوظبي
الرياضة
الدوري الأميركي للسلة يعود إلى أبوظبي
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©