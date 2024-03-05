أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت، اليوم، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد تشهد الدولة حالة جوية متوسطة بدأت خلال الفترة، من الاثنين 4 مارس إلى الأربعاء 6 مارس 2024.

ووصف المركز الحالة بأنها متوسطة وسريعة، تتأثر الدولة فيها بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب. ولفت التقرير إلى أن الطقس يشهد خلال هذه الفترة زيادة في كميات السحب تدريجياً من الغرب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة تتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة، وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق. فيما تقل كميات السحب والأمطار الأربعاء، ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة.

وحركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تحولت تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً، خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. والبحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتفصيلاً، هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مصحوبة بالبرد على بعض المناطق، نتيجة المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، شملت أبوظبي، حيث هطلت أمطار متفاوتة الغزارة مع رعد وبرق وبرد، وجزيرة النوف، وأبو الأبيض، وعلى مدينة محمد بن زايد، وشخبوط وخليفة وبني ياس، والرحبة والشوامخ، ومصفح، والعدلة والعجبان، ورزين، والختم، والمفرق والوثبة، وعرجان، ودبا الفجيرة، والقرية ومربح، ومناطق متفرقة، وعلى مناطق، هيلي والشويب مصحوبة بالبرد أحياناً، وناهل والعشوش يالعين، وملاقط، وطريق العين دبي، والخزنة، وجبل حفيت، وزاخر والعين الفايضة والوقن، والهير، والفقع، وسويحان، وزاخر، والصاروج، والعامرة، والمسعودي، والخبيصي بالعين. وكذلك أمطار غزيرة مع برد على جزيرة النخلة، ودبي مارينا، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات وديرة، وفي عجمان هطلت أمطار غزيرة مع برد علي مزيرع ومصفوت، وأمطار غزيرة على المرفأ، ومدينة زايد وغياثي، والرويس، بمنطقة الظفرة، وأمطار غزيرة مع برد رعد وبرق على رأس الخيمة، وفي المعمورة، والحديبة، ووادي القور، وهطلت على المدام بالشارقة، وكلباء، والذيد، ومليحة، ومناطق متفرقة من الفجيرة، وفلج المعلا بأم القيوين ومناطق متفرقة.