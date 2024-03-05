"طرق دبي" تفتتح تقاطع شارع المجسمي مع شارع الوصل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي افتتاح تقاطع الإشارات الضوئية على تقاطع شارع المجسّمي مع شارع الوصل، بين شارع أم سقيم وشارع الثنية.

وتضمنت الأعمال المنجزة تركيب إشارات ضوئية للتحكم بالحركة المرورية وتنظيمها والسماح لحركة الخروج من منطقة أم سقيم الثالثة للتوجه يساراً على شارع الوصل، بالإضافة إلى تنفيذ توسعة على شارع المجسمي من مسار إلى مسارين في كل اتجاه ولمسافة 200 متر قبل التقاطع.

يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة التحسينات المرورية السريعة التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات لعام 2024، لتؤكد استمرارها في تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية بإمارة دبي.

ويساهم توسعة شارع المجسمي من مسار إلى مسارين (بالاتجاه إلى شارع الوصل والعكس) في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100% وزيادة سعة المركبات من 1200 مركبة في الساعة إلى 2400 مركبة في الساعة في كل اتجاه.