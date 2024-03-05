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"الوطني الاتحادي" يستقبل رئيسة لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ الكندي

الوطني الاتحادي يستقبل رئيسة لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ الكندي
5 مارس 2024 15:52

التقى محمد أحمد اليماحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، اليوم، روزا جالفيز رئيسة لجنة الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الكندي.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، ومحمد حسن الظهوري، وسمية عبد الله السويدي، وناعمة عبد الله الشرهان، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الكندي، والتأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة، وتفعيل لجان الصداقة لتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية، والتنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد اللقاء على متانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، والتأكيد على أهمية تنمية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيّما في العمل المناخي، والأمن الغذائي، والتجارة والاستثمار، والابتكار، والتعليم.

كما تطرق اللقاء إلى نجاح الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المكتسبات بتفعيل مخرجات الاجتماع، وترجمتها إلى خطط ومشاريع وطنية، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي في قضايا المناخ والاستدامة.

من جهتها أكدت روزا جالفيز رئيسة لجنة الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الكندي على أهمية التعاون بين البرلمانيين في مختلف المجالات، متطلعة إلى أن يدفع التعاون البرلماني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وأثنت على نجاح الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
كندا
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