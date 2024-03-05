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علوم الدار

حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير تركي بن عبدالله

حاكم الشارقة
5 مارس 2024 16:00

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

 

 

المصدر: وام
الشارقة
حاكم الشارقة
خادم الحرمين الشريفين
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