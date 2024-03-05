الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س .. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:00 والثاني عند الساعة 00:28 والجزر الأول عند الساعة 17:02.

في بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:55 والمد الثاني عند الساعة 06:23 والجزر الأول عند الساعة 12:19 والثاني عند الساعة 01:31.