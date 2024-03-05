الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
5 مارس 2024 17:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س .. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:00 والثاني عند الساعة 00:28 والجزر الأول عند الساعة 17:02.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»

في بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:55 والمد الثاني عند الساعة 06:23 والجزر الأول عند الساعة 12:19 والثاني عند الساعة 01:31.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اقتصاد
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اليوم 19:56
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
اليوم 19:53
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:25
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
الرياضة
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
اليوم 19:19
الدوري الأميركي للسلة يعود إلى أبوظبي
الرياضة
الدوري الأميركي للسلة يعود إلى أبوظبي
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©