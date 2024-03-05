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الإمارات ومصر تنفذان ثاني إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة

جانب من عملية الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة ضمن عملية «طيور الخير» (من المصدر)
5 مارس 2024 18:02

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ ثاني عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

قام بتنفيذ عملية الإسقاط الثانية طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر 3 طائرات حملت على متنها 42 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة، وبذلك يصل إجمالي العبوات التي تم إسقاطها منذ انطلاق العملية إلى 78 عبوة، و بإجمالي حمولة بلغت 78 طناً من المساعدات الغذائية والطبية.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم الانسانية / 3» والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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وتجسد «طيور الخير» التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.

وتعكس هذه اللفتة الإنسانية تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين وتحديهما للصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية.. مؤكدين أن «طيور الخير» قدمت نموذجاً عالمياً فريداً في العطاء الإنساني.

المصدر: وام
الإمارات
مصر
قطاع غزة
الفارس الشهم 3
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