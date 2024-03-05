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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية رومانيا يبحثان هاتفياً سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية رومانيا يبحثان هاتفياً سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
5 مارس 2024 18:05

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي لومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي بالعلاقات المتميزة الإماراتية الرومانية، معرباً عن تمنياته لجمهورية رومانيا الصديقة دوام التقدم والازدهار.

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كما ناقش سموه ومعالي لومينيتا أودوبيسكو التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة ومحيطه، إضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية المضي قدماً في مسار التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
رومانيا
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