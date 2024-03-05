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محمد بن زايد: سعدت بلقاء أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أبوظبي

محمد بن زايد: سعدت بلقاء أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أبوظبي
5 مارس 2024 18:55

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في أبوظبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت اليوم بلقاء أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أبوظبي. تربطنا بالكويت الشقيقة علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي، وحريصون على العمل معاً على تقوية هذه العلاقات وتنميتها، ودعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها كافة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مشعل الأحمد الجابر الصباح
الإمارات
الكويت
محمد بن زايد
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