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علوم الدار

«الموارد البشرية» لحكومة دبي تحدد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

«الموارد البشرية» لحكومة دبي تحدد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان
5 مارس 2024 19:16

 أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مواعيد العمل الرسمي في الجهات الحكومية في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجري، ستكون من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، فيما يكون الدوام يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
 ويجوز للجهات الحكومية تطبيق نظام الدوام المرن المعتمد لديها خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وتطبيق نظام العمل عن بُعد لديها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة المرونة للموظفين للعمل عن بعد؛ وذلك أيام الجمعة خلال الشهر الفضيل بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة.ويجب على الجهات الحكومية أن تحدد ساعات العمل بالنسبة للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وضمان حسن سير عملها.
وبهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولشعب الإمارات والمقيمين، متمنية لهم التوفيق والسداد، وأن يعيد الله عليهم هذا الشهر المبارك بالخير واليمن والبركات.

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المصدر: وام
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دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
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