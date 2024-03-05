صقر غباش يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، اليوم، معالي أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات.

جرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادة البلدين، وتطلعات الشعبين، ويعكس علاقات الأخوة والتعاون المتجذرة والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن القومي العربي والتضامن العربي، وأوجه الدعم والتعاون والتنسيق بين الجانبين في ظل العلاقات المميزة والاستثنائية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد.

حضر اللقاء كل من: مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، وسلطان سالم الزعابي، رئيس لجنة الصداقة مع مجلس النواب الأردني، وحشيمة ياسر العفاري، نائب رئيس اللجنة، وسالم راشـد المفتول وناعمة عبد الله الشرهان أعضاء اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، والدكتور أحمد عيـد المنصوري ومحمد أحمد اليماحي ومروان المهيري ونجلاء علي الشامسي ومحمد حسن الظهوري وعائشة الظنحاني أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني وطارق أحمد المـرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمعالي أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية التي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود، وتمثل نموذجاً فريداً واستثنائياً في مستوى التقارب الوثيق بين دولتين وشعبين شقيقين.

وأشار معالي صقر غباش إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتينة والاستثنائية التي تربط دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وتحظى باهتمام ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين، تلك العلاقات الوطيدة التي أرسى دعائمها المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، وعززتها العديد من الزيارات الرفيعة بين قيادتي البلدين ومسؤوليها، علاوة على العديد من الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد معالي صقر غباش على أهمية التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني وتبادل الزيارات والمعارف والخبرات البرلمانية، بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد معالي أحمد الصفدي، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، نموذج إقليمي بارز في العلاقات الثنائية الوثيقة، التي تستند إلى أواصر التاريخ المشترك والأهداف والرؤى الموحدة، حيث تجذّرت هذه العلاقة خلال العقود الماضية، بفضل المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين.

وثمن معاليه الجهود الكبيرة والداعمة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة للأردن في مختلف المجالات، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وضرورة العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الإستراتيجية بما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.