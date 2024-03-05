بلدية مدينة العين ترفع جاهزيتها للتعامل مع حالة التقلبات الجوية

تواصل بلدية مدينة العين رفع جاهزيتها للتعامل مع حالة التقلبات الجوية وذلك ضمن خطة البلدية للتعامل مع هذه الحالات وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتضمنت استعدادات البلدية توفير 35 صهريجاً لسحب تجمعات الأمطار، و24 مضخة سحب بالإضافة إلى تجهيز 9 معدات ثقيلة موزعة على مجموعة من المواقع الحرجة في المدينة.

وبدأت فرق العمل والاستجابة في البلدية بمسح المناطق وتسجيل البلاغات والتي تركزت على تجمعات المياه في بعض الطرق الداخلية والدوارات والمناطق الداخلية، كما رصدت البلدية 91 بلاغاً لتجمع مياه الأمطار، التي تعاملت معها فرق الطوارئ الميدانية في جميع القطاعات واتخاذ الإجراءات مع الاستجابة الفورية مع هذه البلاغات، التي أسهمت في عدم تأثر حركة المرورية والسير في جميع الطرق والانفاق الرئيسة في المدينة.