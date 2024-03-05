«شرطة أبوظبي» تدشن مبادرة «الباحث الإماراتي»

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت لجنة التسامح بالتعاون مع لجنة الأدباء والقراءة في «شرطة أبوظبي»، مبادرة «الباحث الإماراتي»، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للمصادر والمراجع العلمية والأكاديمية ذات الصلة بالتسامح والتعايش السلمي، وإقامة الأنشطة والفعاليات لمحاورة الباحثين من أصحاب المواهب والمبدعين من منتسبي شرطة أبوظبي. وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، رئيس لجنة التسامح، أن الباحثين في «شرطة أبوظبي» قدموا عصارة تجاربهم وخبراتهم في إعداد قاعدة البيانات، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تسهم في دعم المبادرة الوطنية «الحكومة حاضنة للتسامح».

وأشار إلى أن لجنة التسامح تُعنى بتطوير مبادرات جديدة ضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها «شرطة أبوظبي»، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ بهدف التعاون المشترك لتعزيز التسامح والأخوة الإنسانية العالمية.

وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في «شرطة أبوظبي»، إن تدشين مبادرة الباحث الإماراتي ضمن شهر القراءة، بالتعاون مع لجنة التسامح يأتي في إطار تحقيق بناء قاعدة بيانات للباحثين والأبحاث ذات الصلة، وبناء القدرات لنشر المعرفة والخبرات للعاملين والمتعاملين، وزيادة التقارب والتواصل فيما بينهم.