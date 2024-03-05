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300 مها عربي في حديقة الحيوانات بالعين

300 مها عربي في حديقة الحيوانات بالعين
6 مارس 2024 00:56

العين (الاتحاد)

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حققت حديقة الحيوانات بالعين، إنجازات كبيرة في مجال صون الحيوانات البرية، وفي مقدمتها المها العربي، حيث ساهمت في إكثاره ضمن مجموعات حيوية ومستدامة حتى وصلت أعدادها إلى ما يزيد على 300 مها عربي.
ومنذ 47 عاماً من إنشاء مجموعات المها العربي في حديقة الحيوانات بالعين، قامت الحديقة بتنفيذ الكثير من مبادرات التنمية والحفظ المتخصصة في مجموعات المها، وشهدت السنوات الأخيرة تحسينات متنوعة، وبشكل ملحوظ في جميع جوانب إدارة أنواع المها، وهدفت هذه المبادرات إلى تحسين رفاهية هذه الحيوانات، وتوحيد ممارسات تربيتها، ونظم إدارتها البيطرية ضمن مستويات دولية وعالمية.
وتبرعت الحديقة بأكثر من 100 رأس من المها العربي لمشاريع إعادة التوطين المحلية والإقليمية، كما أجرت تحليل الحمض النووي على جميع القطيع لضمان أفضل إدارة ممكنة لتكاثرها، إلى جانب تنفيذ مشاريع التبادل وإنجاز دراسات جينية عدة لتقييم القيمة الوراثية لمجموعات المها، ضمن ممارسة أفضل الطرق في إدارة المها العربي، وغيرها من الأنواع التي تعيش في الحديقة.

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حديقة حيوانات العين
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