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علوم الدار

تأهيل وصيانة 314 مرفقاً مجتمعياً في أبوظبي

صيانة دورية للملاعب والحدائق ومتابعة كفاءتها (من المصدر)
6 مارس 2024 00:56

هالة الخياط (أبوظبي)

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي إنجازها خلال العام الماضي تطوير وصيانة وتأهيل 314 مرفقاً مجتمعياً، تضمنت صيانة 165 حديقة و85 ملعباً، وتطوير 20 حديقة، وتأهيل 16 مرفقاً ترفيهياً لأصحاب الهمم، ورفع كفاءة 28 حديقة.
وأفادت البلدية، وفق إحصاءات أعلنتها مؤخراً تتضمن إنجازاتها خلال العام الماضي، بأنها أهلت 6490 متراً من ممرات المشاة في الحدائق، ونفذت مشروعاً لزراعة وصيانة نحو 16 مليون زهرة وشجرة، وتطوير وإنشاء 11 مصلى في الحدائق، وتأهيل وإنشاء 5 ملاعب رياضية في الباهية والشهامة ومنتزه الشريعة، إلى جانب افتتاح ممشيين في الشامخة والشوامخ.
ومن مشاريع البنية التحتية التي أنجزتها البلدية، خلال العام الماضي، مشروع السوق المجتمعي في مدينة خليفة وفي مدينة محمد بن زايد، ومحطة الخدمة في كل من الوثبة والشهامة، بالإضافة إلى إنجاز مبنى مواقف السيارات لخدمة جهاز أبوظبي للاستثمار، ونادي الفروسية في الشامخة.
وتقوم بلدية مدينة أبوظبي بإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية لجميع الملاعب والحدائق ومراقبة كفاءتها، حرصاً على توفير أفضل المرافق المجتمعية للسكان وإسعادهم، حيث تنفذ بشكل مستمر الفحص الدوري للمعدات والمرافق الملحقة بالملاعب والحدائق، للتأكد من سلامة الأصول واستعدادها الدائم لخدمة روادها.
وتعمل البلدية على إجراء الاستبدال الفوري للأصول التي تتعرض للتلف والتي تشمل الأرضيات والإنارة وملحقاتها، وتنفيذ أعمال الصبغ والدهان، إضافة إلى صب أرضيات مطاطية ذات تصاميم تفاعلية تعليمية، لجعل الحدائق ومناطق الألعاب أكثر جذباً لأفراد المجتمع، وبما يخدم الجوانب الترفيهية والتعليمية والرياضية والاجتماعية عبر التقاء أفراد الأسر كافة للاستمتاع بأوقات ترفيهية ضمن بيئة آمنة تحافظ على سلامة الجميع، حيث إن معدات الألعاب بالحدائق مخصصة لتخدم مختلف الفئات العمرية، وذات مواصفات عالمية تحقق جميع معايير السلامة والأمان للمستخدمين.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى الاستفادة من المرافق الرياضية والترفيهية، التي وجدت لإسعادهم، والتحفيز على ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة للأسرة والمجتمع.

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