«أبوظبي جميلة» توعي الطلاب بالحفاظ على المظهر العام

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية الوثبة، فعالية «أبوظبي جميلة»، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك ضمن إطار مبادرة «أم سعيد»، التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وتعزيز معايير جودة الحياة.

وهدفت الفعالية إلى توعية طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، للاضطلاع بدورهم في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، والتصدي للمظاهر السلبية والمشوهات التي من الممكن أن تؤثر على المظهر الحضاري والجمالي العام.

ونفذ مركز بلدية مدينة زايد فعالية «أبوظبي جميلة» في حديقة ربدان، والتي استهدفت طلاب المدارس، وأهالي المنطقة وكبار المواطنين، وذلك بالتعاون مع مدرسة درويش بن كرم، ومدرسة ربدان، وشركة فحام.

وعملت فرق البلدية أثناء الفعالية على تثقيف طلاب المدارس وأفراد المجتمع بالقوانين الخاصة بالمظهر العام، ورفع مستوى الوعي لديهم بشأن الاستخدام الأمثل للمرافق المجتمعية، وسبل تعزيز جودة الحياة والمشهد الجمالي للمرافق العامة.

كما تضمنت الفعالية تجميل عدد من المناطق بالشتلات الزراعية المتنوعة، وزراعة عشرات الشتلات ضمن محيط المدارس بمشاركة الطلاب، حيث ساهم كبار المواطنين في تعليم وتدريب الطلاب على ممارسة أعمال الزراعة بالطرق الصحيحة.

ونظم مركز بلدية الوثبة فعالية «أبوظبي جميلة» في حديقة العدلة وحديقة الكادي بالشامخة، لتعزيز الوعي لدى طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على المظهر العام، وذلك بالتعاون مع مجموعة «تدوير»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعدد من المدارس الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز.

وشهدت الفعالية تنظيم العديد من الورش ومحاضرات التوعية التي استهدفت طلاب المدارس، لتعزيز الوعي لديهم بقوانين وسبل وأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، كما تم خلال الفعالية تنظيم العديد من المسابقات التثقيفية التحفيزية بين طلاب المدارس، وتكريم الفائزين والمشاركين.