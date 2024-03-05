«نيويورك أبوظبي» تعلن الفائزين بـ«الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية»

أبوظبي (الاتحاد)

توجت جامعة نيويورك أبوظبي، الفائزين في مسابقة الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائيّة لطلبة المدارس الثانويّة التي تم تنظيمها، مؤخراً، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بمشاركة أكثر من 450 من طلّاب المدارس.

وفاز الفريق الأميركيّ من شيناندوا فالي من ولاية فيرجينيا، الّذي انضمّ كفريق مستقلّ، بالمركز الأوّل بعد إكمال 32 دورة حول مضمار السباق بشحنة بطّاريّة واحدة، وحصلت مدرسة الاتّحاد الخاصّة على المركز الثاني بشكل عام والمركز الأوّل على مستوى الدولة بمجموع 30 دورة.

وفازت الفرق المدرسية المشاركة من دولة الإمارات بجوائز في 12 فئة من أصل 13، وتحديداً نالت الفرق المدرسية الإماراتيّة المركز الأوّل في فئات الفرق الجديدة، والتصنيع الفنّي، والابتكار التقنيّ، والابتكار في استخدام الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وأفضل رسوم السيّارات، وأفضل فيديو، وأفضل صورة، وجائزة المرأة في العلوم والهندسة.

عقدت المسابقة بتنظيم من مؤسسة علم للاستشارات التعليمية والتدريبية، بالتعاون مع شركة Global EEE وبرعاية البعثة الأمريكيّة لدى الدولة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وشركة بروجوتك ومنتجع الفرسان الرياضيّ الدوليّ وشركة بيبسيكو.

ضمت لجنة التحكيم خبراء بارزين من القطاع الخاص والأوساط الأكاديميّة والحكوميّة، بما في ذلك ممثّلون عن وزارة النقل الأمريكيّة وهيئة الطاقة والبيئة في واشنطن.

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «نهنّئ الفائزين في مسابقة الجائزة الكبرى للمركبات الكهربائيّة، ونشيد بجميع الفرق المشاركة. تسرنا رؤية طلّاب المدارس الثانويّة منخرطين في التعلّم الأكاديميّ والتطبيق العمليّ لمفاهيم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيّات في سياق واقعيّ مثير. ونفتخر بكون جامعة نيويورك أبوظبي الشريك الأكاديميّ لهذا الحدث، وسنواصل العمل لإعداد الجيل القادم، وتحضيره بما يلزم لاستكشاف أحدث التقنيّات ودفع التغيير الإيجابيّ نحو مستقبل مستدام».