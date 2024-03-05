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علوم الدار

«جامعة حمدان الذكية» تعزز ثقافة الابتكار والريادة

«جامعة حمدان الذكية» تعزز ثقافة الابتكار والريادة
6 مارس 2024 00:55

دبي (الاتحاد)

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نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية مهرجان الابتكار في الحرم الجامعي، بهدف بناء ثقافة قائمة على الابتكار وريادة الأعمال لدى الدارسين، وشهد المهرجان حضور ما يزيد على 200 زائر، مجسّداً حرص الجامعة على تطوير بيئة ابتكارية تعزز المعرفة عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات الهادفة وورش العمل التفاعلية، إلى جانب دعم التواصل والتفاعل وتبادل الأفكار مع المبتكرين ورواد الأعمال من الدارسين في الجامعة، ومؤكداً أهمية الابتكار في إحداث تغيير إيجابي، وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال البروفيسور نبيل بيضون، رئيس الجامعة بالإنابة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «يسرنا في جامعة حمدان بن محمد الذكية تنظيم مهرجان الابتكار، الذي يمثّل مبادرة ديناميكية تجمع الابتكارات وريادة الأعمال بالفرص والإمكانيات غير المحدودة، وقد جسّدت هذه المبادرة التزام الجامعة الراسخ بتوفير مساحة مثالية للطلاب من أجل تنمية أفكارهم، وحرصها على تشجيع الابتكار والإبداع، وتوفير منصة حيوية تتيح للدارسين مشاركة أفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة مرتكزة على التميّز وريادة الأعمال».
وحظيت الفعالية باهتمام كبير من الدارسين عبر مشاركتهم في أنشطة تفاعلية متنوعة، كان أبرزها ورشة العمل التي قدمها رائد الأعمال سيف النقبي بعنوان «كيف تحول فكرتك المبتكرة إلى مشروع تجاري مربح»، إلى جانب مسابقة طرح فيها الدارسون أفكارهم الابتكارية، بحضور لجنة التحكيم، وفق معايير المسابقة التي تضمنت مهارات التقديم والوضوح والابتكار وإمكانات السوق ودراسة جدوى. وتم تكريم الفائزين في فئة «أفضل عرض تقديمي شامل» و«أفضل فكرة ابتكارية». كما تم عرض أكثر من 18 مشروعاً مبتكراً من قبل الدارسين في الجامعة، خلال المعرض المصاحب الذي شكّل منصة مميزة للدارسين لعرض إنجازاتهم الريادية ومشاريعهم المبتكرة التي حظيت باهتمام الجمهور.

جامعة حمدان الذكية
دبي
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جامعة حمدان بن محمد الذكية
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